النشامى يحلقون في سماء الدوحة.. الأردن تهزم السعودية

في مباراة قوية وعنيفة بين منتخب السعودية الشاب، ومنتخب الأردن، استطاع النشامى تحقيق فوز أول لهم على الأخضر في تاريخ كأس العرب بنتيجة 1-0.

محمود مرضي سجل هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 62، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا ارتباك دفاع الأخضر، وتغير اتجاه التسديدة.

وشهدت المباراة بطاقتين حمراوتين أشهرهما الجامبي باكاري جاساما، للأردني إحسان حداد في الدقيقة 53، والسعودي خليفة الدوسري في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، حصدت الأردن أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة، لتصبح في المركز الثاني خلف المغرب المتفوق بفارق الأهداف لفوزه على فلسطين 4-0، قبل مواجهة النشامى وأسود الأطلس في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

المباراة بدأت فاترة بين الفريقين وطالت فترة جس النبض حتى الدقيقة 28 عندما سدد محمود مرضي أخطر لاعبي الأردن كرة مرت بجوار القائم، قبل تسديدة أخرى من المهاجم يزن النعيمات تصدى لها محمد الربيعي حارس السعودية.

وفي الدقيقة 36، مرت رأسية بهاء فيصل مهاجم النشامى بجوار قائم الأخضر، قبل التهديد الأقوى عن طريق نفس اللاعب الذي تابع كرة ارتدت من الربيعي في المرمى، ولكن التسلل ألغى الهدف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني زاد الضغط الأردني. رأسية النعيمات ضربت عارضة الربيعي في الدقيقة 48، ولكن بعد 6 دقائق جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن عدنان حمد مدرب الأردن.

تدخل قوي من إحسان حداد على تركي العمار، دفع باكاري جاساما لطرد لاعب وسط الأردن في الدقيقة 53 بشكل مباشر.

ولكن قبل مرور 10 دقائق على ذلك القرار، سجل مرضي هدف النشامى الأول بتسديدة غيرت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء.

وطرد جاساما خليفة الدوسري مدافع السعودية للإنذار الثاني في الدقيقة 74.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل منتخب السعودية هدفا من متابعة رأسية لركلة حرة مباشرة، لكن خطأ علي مجرشي ضد حارس الأردن يزيد أبو ليلى تسبب في إلغاء الهدف.