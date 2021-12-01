طبيب الزمالك: حالة إسلام جابر مستقرة

شدد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حالة إسلام جابر لاعب وسط الفريق مطمئنة.

إسلام جابر النادي : الزمالك الزمالك

وكان جابر قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا أخيرا.

أضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك "التحاليل والفحوص الطبية التي خضع لها جابر جاءت مطمئنة".

وأوضح "يخضع اللاعب للعزل المنزلي حاليا ويتبع البروتوكول العلاجي".

كما أشار محمد أسامة إلى أن إسلام جابر سيخضع لمسحة طبية جديدة مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على حالته والاطمئنان عليه.

واختتم رئيس الجهاز الطبي للزمالك تصريحاته بأن إمام عاشور لاعب وسط الفريق تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.