إنتر يواصل ملاحقة نابولي بثنائية في شباك سبيزيا.. وروما يخسر أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان × نابولي

واصل إنتر ملاحقة نابولي على قمة الدوري الإيطالي بعد الفوز على سبيزيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 15 من المسابقة.

أما روما فسقط ضد بولونيا وخسر بهدف دون مقابل ضمن مباريات نفس الجولة.

ورفع إنتر رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة عن نابولي الذي يواجه ساسولو، أما روما فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس.

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وافتتح روبرتو جاليارديني التسجيل لصالح إنتر في الدقيقة 36 قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وحقق إنتر بذلك انتصاره الثالث على التوالي في الدوري وواصل تقدمه نحو قمة المسابقة.

أما المباراة الأخرى فسجل سفانبيرج هدف بولونيا الوحيد في شباك روما في الدقيقة 35.

وفشل روما في معادلة النتيجة وسط دفاعات قوية من بولونيا حتى النهاية.

وبذلك لم ينجح روما في تحقيق الفوز الثالث على التوالي ليعود ويخسر للمرة السادسة هذا الموسم.

روما الدوري الإيطالي إنتر
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