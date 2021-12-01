كأس العرب - قائد لبنان السابق لـ في الجول: هاشيك كان قريبا من تحقيق هدفه وأحرج مصر

يرى حسن أيوب، قائد منتخب لبنان السابق، أن مدرب منتخب الأرز إيفان هاشيك كان قريبا من تحقيق هدفه ضد مصر، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 1-0 في كأس العرب.

وقال أيوب لـ FilGoal.com: " منتخب لبنان كان يدرك صعوبة مواجهة منتخب مصر العريق وأحد عمالقة القارة السمراء، لذلك اعتمد المدرب إيفان هاشيك على تكتيك دفاعي بخمسة لاعبين وأمامهم جورج ملكي ومحمد الدهايني في الارتكاز ليغلق وسط الملعب على لاعبي منتخب مصر مع ترك حرية لربيع عطايا ومحمد حيدر للاستفادة من مهارات الثنائي لكن لم يظهر المنتخب بشكل هجومي بسبب عزل المهاجم هلال الحلوة بين مدافعي منتخب مصر".

وأكمل أيوب، محلل قنوات الكاس: "هدف هاشيك كان الخروج بنقطة وكان قريب من ذلك لولا ركلة الجزاء لكن بشكل عام نجح المنتخب في تطبيق أسلوبه في الملعب إلى حد ما وأحرج منتخب مصر في إيجاد حلول داخل الملعب وهذا ما أجبر كارلوس كيروش على التدخل وإجراء تبديلات بحثا عن حل لتحقيق الفوز".

وشدد "منتخب لبنان كسب احترام الجميع لكن الأداء لا يكفي في ظل عدم تسجيل الأهداف او خلق فرص للتسجيل، وغياب تام لتفكير المدرب هجوميا لكن المنتخب تأثر بغياب حسن معتوق ومحمد قدوح مما جعل مهمة المنتخب في الوصول لمرمى محمد الشناوي صعبة للغاية".

وأردف "أتوقع أن يخوض منتخب لبنان مباراة الجزائر بنفس الأسلوب في مباراة مصر لكن نتمنى أن تكون هناك جرأة أكثر حتى في الشوط الثاني وهذه الجرأة والشجاعة لن تظهر إلا في تعديل طريقة اللعب أو إعادة توظيف الظهيرين بشكل هجومي، إذا أراد تحقيق الفوز ورفع التحدي للمنافسة على بطاقة التأهل".

وأتم "أرى أن منتخب مصر ومنتخب الجزائر هما الأقرب للتأهل، لكن منتخب لبنان له حق المنافسة وإثبات ذاته واللعب بكامل قدراته وإمكانياته ثم النتائج تأتي على مستوى العطاء".

فازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.