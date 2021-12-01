كأس العرب – السولية: أشكر اللاعبين.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية

شكر عمرو السولية قائد منتخب مصر لاعبي فريقه، بعد الفوز على لبنان في مستهل مبارياتهما في كأس العرب.

وقال السولية في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر جميع اللاعبين على الروح والفوز والحصول على النقاط الثلاث. هذا أهم ما في مباراة اليوم لأنه سيساعدنا في بقية المباريات القادمة".

وأردف "الملعب أكثر من رائع والتنظيم وكل شيء بروفة جيدة لكأس العالم. الشيء الأكثر أهمية هو إسعاد الجماهير بالفوز".

وشدد "جميع اللاعبين جيدون، والدليل على ذلك وجودهم في المنتخب. لديهم طموح لتحقيق الإنجازات مع المنتخب".

وأتم "كما قال كيروش نحن نبني منتخبا قويا للفترة القادمة تكون الأعمار فيه متقاربة، الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديهم روح وقتالية وهو ما ظهر اليوم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

فازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.