كأس العرب - كيروش: كنا نستحق الفوز بستة أهداف.. والأكثر أهمية حضور الجماهير

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

كيروش

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق كان يستحق الفوز بستة أهداف على لبنان.

وكان منتخب مصر قد تغلب على لبنان بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة كأس العرب.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة لبنان: "أنا سعيد بما قدمنا اليوم، لم نتوقف عن الضغط والحصول على فرص كثيرة".

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وأضاف كيروش "تحكمنا في زمام المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة، وكنا نستحق أن نفوز في هذا اللقاء بستة أهداف".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر "أهنئ منتخب لبنان على ما قدموه، ولا أظن أن هذا المؤتمر من أجل الحديث عن التنظيم، يجب أن نظهر احترامنا للاعبين".

وشدد كيروش "انتهت مباراة اليوم وسنبدأ التفكير في المباريات المقبلة، وعلى كل حال فإن كل شيء هناك على أفضل حال وكل الأمور تسير بشكل جيد، والشيء الأكثر أهمية هو تواجد الجمهور".

وواصل المدرب البرتغالي "نحن نتطور ونتحسن من مباراة إلى أخرى، أنا سعيد بأداء جميع اللاعبين في مباراة اليوم سواء كانت معهم الكرة أو من دونها".

واختتم تصريحاته "أتوجه بالتهنئة للاعبين على ما قدموه سواء دفاعيا أو هجوميا، كذلك المنتخب اللبناني على الروح القتالية التي لعب بها المباراة".

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام السودان في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس العرب.

مصر كارلوس كيروش
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