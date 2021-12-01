انتهت كأس العرب - السعودية (0) - (1) الأردن

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق94: أووووه إثارة كبيرة وإلغاء هدف سعودي بسبب خطأ على علي مجرشي ضد حارس الأردن يزيد أبو ليلى.

ق74: طرد خليفة الدوسري لاعب السعودية للإنذار الثاني

ق62: رغم النقص العددي محمود مرضي يسجل الهدف الأول بعد تسديدة من داخل المنطقة تغير اتجاهها وتسكن مرمى السعودية

ق53: باكاري جاساما يتخذ قرارا بطرد لاعب الأردن إحسان حداد

ق48: رأسية يزن النعيمات تضرب عارضة الربيعي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ق40: جوووول أول لبهاء فيصل بعد خطأ قاتل من محمد الربيعي حارس السعودية

ق36: رأسية من بهاء فيصل تمر بجوار مرمى السعودية.

ق29: تسديدة أخرى من يزن النعيمات في يد حارس السعودية.

ق28: تسديدة من محمود مرضي تمر بجوار قائم السعودية.

انطلاق المباراة

السعودية الأردن كأس العرب
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