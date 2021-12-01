تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم أمام أتليتك بلباو

بيكيه يكشف عن رأيه في تدريب تشافي لبرشلونة.. ورد فعله على رحيل ميسي

6 لاعبين ليس بينهم ميسي.. أنشيلوتي: هذه اختياراتي لو كان متاحا لي التصويت في الكرة الذهبية

بيدري يفوز بجائزة كوبا لـ أفضل لاعب شاب في العالم

التكريم الأخير في إسبانيا.. ميسي يحصل على جائزة بيتشيتشي من ماركا