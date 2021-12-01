تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم أمام أتليتك بلباو
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.
وينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد وريال سوسيداد أقرب منافسيه.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس
خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور