كأس العرب - مدرب المغرب: خلقنا المشاكل لـ فلسطين واستحققنا الفوز.. ولكن

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

قال الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف إن فريقه استحق الفوز على فلسطين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في كأس العرب.

وفاز منتخب المغرب على فلسطين برباعية دون رد في أولى جولات البطولة.

وتحدث الحسين عموتة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا: "كنت أتوقع المباراة أكثر قوة قليلا ولكن اللاعبين قدموا مباراة جيدة وخلقنا لهم المشاكل واستحوذنا على الكرة وهذا سهل المباراة علينا خاصة بعد تسجيل الهدف الأول".

وأكمل "ومن حيث الأرقام استحققنا الفوز وخرجنا بأقل الأضرار".

وتابع "وصلنا لما يقرب من 18 تسديدة للأسف لم تكن مركزة بالشكل المطلوب والأهم هو الانتصار لأنها تكسب اللاعبين الثقة وتجعلنا نواجه الأردن بأريحية أكبر ولكن كل المباريات صعبة بالتأكيد".

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجوار فلسطين والسعودية والأردن.

كأس العرب المغرب الحسين عموتة
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