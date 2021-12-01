كأس العرب - منتخب مصر: فحوصات إضافية لـ حمدي فتحي

يجري حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر والأهلي فحوصات إضافية صباح غد الخميس للاطمئنان التام على حالته.

وقال منتخب مصر في بيان رسمي: "فتحي قد أصيب بارتجاج في إحدى الالتحامات أثناء مباراة مصر ولبنان، حيث أجريت له الإسعافات الخاصة بهذه الحالة وتغييره حسب اللائحة".

وفي نفس الأطار، أكد محمد أبو العلا طبيب الفريق أن فتحي بخير وحالته مستقرة الا أن بروتوكولا خاصًا بمثل هذه الحالات من الواجب اتباعه ومن بينه الفحوصات التي سيجريها غدًا.

وتعرض فتحي للإصابة أثناء فوز مصر على لبنان 1-0 في مستهل مبارياتهما في كأس العرب.

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فازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.