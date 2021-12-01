المغرب يفتتح مشوار كأس العرب برباعية في شباك فلسطين

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 19:55

كتب : محمد سمير

صورة تقرير المغرب ضد فلسطين - كأس العرب

افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد على فلسطين.

وجاء انتصار أسود أطلس في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وافتتح محمد الناهيري التسجيل لأسود أطلس في الشوط الأول قبل أن يسجل عبد الإله الحفيظي هدفين في 8 دقائق بالشوط الثاني قبل أن يختتم بدر بانون التسجيل من ركلة جزاء.

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ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر المجموعة قبل مواجهة السعودية أمام الأردن.

بدأ اللقاء بسيطرة من منتخب المغرب على الكرة مع تراجع ملحوظ لمنتخب فلسطين في الدفاع.

وباغت محمد الشيبي دفاعات فلسطين بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وواصل أسود أطلس هجومهم واستقبل كريم البركاوي عرضية إسماعيل الحداد وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الرابعة.

وكاد أشرف بنشرقي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 بتسديدة بعد استقبال عرضية محمد الشيبي ولكن مرت بجوار القائم.

ونجح محمد ناهيري في تسجيل الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة غالطت عمرو قدورة حارس مرمى فلسطين واصطدمت في العارضة قبل أن تسكن الشباك.

هدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بعد افتتاح المغرب التسجيل.

ومع بداية الشوط الثاني شارك وليد أزارو بدلا من كريم البركاوي لتدعيم هجوم المغرب.

ونجح عبد الإله الحافيظي في تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 56 بعد تحويل عرضية الشيبي بتسديدة مباشرة لتسكن شباك فلسطين على يسار قدورة.

وبعد ثماني دقائق فقط سجل الحافيظي هدفه الثاني والثالث لأسود أطلس بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لقدورة حارس فلسطين في الدقيقة 65.

وضاعف منتخب المغرب النتيجة بهدف رابع لوليد أزارو في الدقيقة 70 بعد استلام تمريرة بينية سددها داخل الشباك ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وواصل منتخب المغرب هيمنته على اللقاء بعد هدفه الثالث مع محاولات لفلسطين عن طريق الهجمات المرتدة لكن دون خطورة.

وتحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد عرقلة سفيان رحيمي.

ونجح بدر بانون قائد منتخب المغرب في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 عن طريق ركلة الجزاء أعلى الزاوية اليسرى لعمرو قدورة.

ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة ضد الأردن مساء السبت المقبل بينما تواجه فلسطين منتخب السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية.

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