تشكيل كأس العرب – شباب السعودية يتحدى خيارات هجومية لـ الأردن

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

ملعب مباراة السعودية والأردن - كأس العرب

أعلن لورينت بونادي مدرب منتخب السعودية للشباب تشكيل فريقه لمواجهة الأردن في مستهل مبارياتهما في المجموعة الثالثة لكأس العرب.

ويقود عبد الله الحمدان مهاجم الهلال التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد اليامي

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الدفاع: متعب الحربي – خليفة الدوسري – وليد الأحمد – مهند الشنقيطي

الوسط: سعود عبد الحميد – بدر منشي – تركي العمار – أيمن يحيى – علي مجرشي

الهجوم: عبد الله الحمدان

البدلاء: زيد البواردي – نواف العقيدي – نواف بوشل – سليمان هزازي – مشعل صبياني – نايف الماس – حامد الغامدي – إبراهيم محنشي – محمد القحطاني – هيثم عسيري – عبد الله رديف

أما عدنان حمد مدرب منتخب الأردن، فخير اللعب بتشكيل هجومي يضم الرباعي علي علوان ومحمود مرضي، وأمامهما المهاجمين بهاء فيصل ويزن النعيمات.

وضم التشكيل كل من..

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: إحسان حداد – يزن العرب – محمد الدميري – محمد أبو حشيش

الوسط: نور الروابدة – بهاء عبد الرحمن – علي علوان – محمود مرضي

الهجوم: بهاء فيصل – يزن النعيمات

البدلاء: مالك شلبية – معتز ياسين – مهند خير الله – هادي الحوراني – ياسين البخيت – أحمد ثائر – إبراهيم سعادة – رجائي عايد – أحمد اسريوة – عبد الله نصيب – حمزة الدردور

وتضم المجموعة أيضا منتخبي المغرب وفلسطين، والتي انتهت مباراتهما بفوز أسود الأطلس برباعية دون رد.

السعودية الأردن كأس العرب
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