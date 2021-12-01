منتخب مصر للمبتورين يودع أمم إفريقيا بعد إثارة ركلات الترجيح ضد أبطال العالم

ودع منتخب مصر للمبتورين منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة ضد أنجولا بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليلجأ المنتخبين لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح خسر منتخب مصر بنتيجة 3-2.

يذكر أن منتخب أنجولا هو بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا وكأس العالم كذلك.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالهزيمة من غانا بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يتعادل سلبيا مع نيجيريا ويتأهل لربع النهائي.

وتعد هذه هي أول مشاركة لمنتخب مصر في البطولة وهو الفريق الذي تم إعداده قبل أشهر قليلة فقط وبالتحديد في يوليو الماضي.

وتقام بطولة إفريقيا في تنزانيا في الفترة ما بين 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري.

كان FilGoal.com استعرض في وقت سابق قصة إنشاء المنتخب المصري وتعرف عليه عن قرب.

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