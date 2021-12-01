كيروش: سعيد بقتال المنتخب ضد لبنان.. ورسالة للاعبين

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بقتال اللاعبين ضد لبنان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وفاز منتخب مصر على لبنان بهدف دون رد في أولى جولات كأس العرب. ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "سعيد جدا بأداء الفريق وسلوكه القتالي، لمدة 90 دقيقة ركزنا على لعب كرة قدم جيدة وعلى الفوز، أحسنتم يا رجال".

وأتم "أنا واثق أن الجمهور فخور بكم، الآن علينا الاستمرار في النمو والعمل لنكون أفضل، أشكركم".

Very pleased with the Team performance and fighting attitude. 90m focused on playing good football and win. Well done lads! I am sure the fans are proud of you. Now let’s continue do grow and work to be better. Thank you!#EFA #RoadToQatar2022 #ArabCup pic.twitter.com/gd0E1MwKYh — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) December 1, 2021

ويستعد منتخب مصر الآن لملاقاة السودان في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.