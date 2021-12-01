كيروش: سعيد بقتال المنتخب ضد لبنان.. ورسالة للاعبين

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

وائل جمعة - كارلوس كيروش - منتخب مصر

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بقتال اللاعبين ضد لبنان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وفاز منتخب مصر على لبنان بهدف دون رد في أولى جولات كأس العرب. ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "سعيد جدا بأداء الفريق وسلوكه القتالي، لمدة 90 دقيقة ركزنا على لعب كرة قدم جيدة وعلى الفوز، أحسنتم يا رجال".

أخبار متعلقة
كأس العرب - لاعب لبنان: فارق الإمكانيات لصالح مصر.. لم نقصر وتمنينا نتيجة إيجابية كأس العرب - تضارب تونسي حول مصير معلول مع نسور قرطاج ريفرز: السفارة المصرية منعتنا من التأشيرات.. تلقينا تهديدات بالإيذاء من جمهور المصري

وأتم "أنا واثق أن الجمهور فخور بكم، الآن علينا الاستمرار في النمو والعمل لنكون أفضل، أشكركم".

ويستعد منتخب مصر الآن لملاقاة السودان في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

كيروش مصر منتخب مصر
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 33 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 59 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. 3 تبديلات مبكرة ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة