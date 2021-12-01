كأس العرب - لاعب لبنان: فارق الإمكانيات لصالح مصر.. لم نقصر وتمنينا نتيجة إيجابية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

مروان حمدي - مصر - لبنان - كأس العرب

أعرب محمد حيدر لاعب منتخب لبنان عن رضاه بمستوى اللاعبين أمام مصر ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العرب.

وشدد حيدر أن المنتخب اللبناني كان يهدف لنتيجة إيجابية أمام مصر لكن فارق الإمكانيات لصالح الفراعنة.

وقال حيدر عبر قناة الكأس: "مبروك لمصر وحظ أوفر لمنتخبنا، كنا نأمل في الخروج بنتيجة إيجابية وهذا كان هدفنا".

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وأضاف "مجريات المباراة كانت منطقية بالنظر لفارق الإمكانيات، بالتأكيد منتخب مصر أعلى منا نظرا بأن الدوري المصري أقوى من اللبناني".

وشدد لاعب منتخب لبنان "لم نقصر في المباراة وكنا نحاول الخروج بنتيجة إيجابية ولكن لم تسير الأمور كذلك في النهاية".

وتابع محمد حيدر "ما نهدف إليه هو أن نصنع شخصية لأنفسنا وألا يكون من السهل الفوز ضد لبنان".

واختتم تصريحاته "أعتقد أننا نجحنا في ذلك ونتمنى التوفيق في المباريات المقبلة".

ويلعب منتخب لبنان مباراته المقبلة أمام الجزائر في الثالثة من عصر يوم السبت.

كأس العرب لبنان محمد حيدر
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