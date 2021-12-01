كأس العرب - السولية رجل مباراة مصر أمام لبنان

حصل عمرو السولية قائد منتخب مصر على جائزة رجل مباراة المنتخب أمام لبنان.

وفازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، فوز عمرو السولية على جائزة رجل المباراة.

عمرو السولية يفوز بجائزة رجل مباراة مصر ولبنان 🇪🇬🇱🇧@amrelsolia pic.twitter.com/3RvlJrwif5 — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2021

السولية خاض المباراة كأساسي، وأكملها حتى نهايتها.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

وتلعب مصر مع السودان مساء السبت، في الجولة الثانية من البطولة.