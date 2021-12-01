كأس العرب - مدرب لبنان: لست سعيدا بالأداء.. وأهنئ منتخب مصر

لم يرض أداء منتخب لبنان ضد منتخب مصر في مستهل مبارياتهما في كأس العرب، مدرب فريقه إيفان هاشيك.

وقال هاشيك عبر قناة بي إن سبورتس: "دافعنا بشكل جيد في الشوط الأول لكننا تراجعنا بدنيا في الشوط الثاني واستطاع منتخب مصر خلق العديد من الفرص".

وأوضح "في الشوط الثاني لم يصنع منتخب مصر العديد من الفرص باستثناء ركلة الجزاء".

وأتم "أهنئ منتخب مصر على الفوز. لست سعيدا بأداء فريقي، وكان علينا صنع المزيد من الفرص".

فازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.