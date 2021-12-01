تشكيل كأس العرب - بانون يقود دفاع المغرب.. وبنشرقي في الهجوم أمام فلسطين

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أعلن حسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين تشكيل فريقه أمام فلسطين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب.

ويقود بدر بانون دفاعات المغرب بينما أشرف بنشرقي في الهجوم أمام المنتخب الفلسطيني.

ويتواجد الثنائي وليد أزارو وسفيان رحيمي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل منتخب المغرب كالآتي:

حارس مرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: بدر بانون - محمد الناهيري - يحيى جبران - محمد الشيبي.

الوسط: إسماعيل الحداد - عبد الإله حفيظي - مروان سعدان - أشرف بنشرقي - وليد الكرتي.

الهجوم: كريم البركاوي

ويتواجد منتخبا المغرب وفلسطين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبي الأردن والسعودية.

كأس العرب المغرب فلسطين
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