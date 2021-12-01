كأس العرب – مدافع القناة أساسي مع فلسطين أمام المغرب وإصابة لاعب سيراميكا بـ كورونا

يقود محمد صالح مدافع نادي القناة، تشكيل فلسطين أمام المغرب، فيما يغيب مصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابته بفيروس كورونا.

أعلن مكرم دبدوب مدرب فلسطين، تشكيل فريقه لمواجهة المغرب بعد قليل.

تشكيل فلسطين شهد تواجد أحمد صالح مدافع المصري السابق، ونادي القناة الحالي في دوري الدرجة الثانية المصري كأساسي.

من جهة أخرى، سيغيب مصعب البطاط ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا عن البطولة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويقود عدي خروب الهجوم، فيما يحرس عمرو قدورة المرمى بعد إصابة رامي حمادة أيضا الحارس الأساسي بفيروس كورونا.

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حارس: عمرو قدورة.

الدفاع: عبد اللطيف البهداري – محمد صالح – ياسر حمد.

الوسط: محمد يامن – عبد السلام سلامة – محمد باسم - أحمد قطاميش.

الهجوم: عدي خروب – محمود عيد - تامر صيام.

ويلتقي منتخب فلسطين مع المغرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العرب.