كأس العرب – أفشة: أداء منتخب مصر سيتحسن مع المباريات.. ونكن الاحترام للجميع

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

يرى محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب منتخب مصر، وصاحب هدف الفوز على منتخب لبنان في مستهل مبارياتهما في المجموعة الرابعة لكأس العرب، أن أداء الفراعنة سيتحسن مع توالي المباريات.

وقال أفشة عبر بي إن سبورتس: "كل المباريات قوية للغاية. استطعنا أن نفوز وذلك هو الأهم، مع توالي المباريات سيتحسن الأداء".

وأردف "كل مباراة لها ظروفها وكل فريق له طريقة. كل المباريات صعبة. مباراتا السودان والجزائر صعبتان، نفكر الآن في مواجهة السودان وإن شاء الله سنحقق الفوز".

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وأتم "نكن كل الاحترام لكل المنتخبات، لكننا نلعب باسم مصر، لابد أن نكون على قدر المسؤولية ونحقق شيء جيد في البطولة".

فازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

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