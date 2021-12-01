كأس العرب - حارس لبنان: منتخب مصر غني عن التعريف.. وتأثرنا باللياقة البدنية

أعرب مصطفى مطر حارس مرمى منتخب لبنان عن رضاه بمستوى لاعبي فريقه خلال مواجهة مصر والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل.

وسجل منتخب مصر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها محمد مجدي أفشة.

وقال مصطفى مطر في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "خضنا مباراة قوية وقدمنا كل شيء لدينا أمام منتخب مصر".

وأضاف مطر "كما رأيتم الهدف جاء من ركلة جزاء وقدمنا مباراة كبيرة وهذه هي إمكانياتنا".

وتصدى مصطفى مطر لأكثر من سبع تسديدات ليصبح أكثر حارس مرمى تصدي للكرات خلال كأس العرب حتى الآن.

وتابع حارس مرمى لبنان "المنتخب المصري غني عن التعريف وهو معروف عالميا وأبارك لهم على نقاط المباراة".

واختتم مطر تصريحاته "اللياقة البدنية أثرت علينا في الشوط الثاني وظهر ذلك واضحا، نتمنى التوفيق والتعويض في المباريات المقبلة".

ويلعب منتخب لبنان مباراته المقبلة أمام الجزائر في الثالثة من عصر يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العرب.