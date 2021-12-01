كأس العرب - الشناوي: لم يحالفنا التوفيق في الفرص المهدرة

أوضح محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن التوفيق لم يحالف الفريق في الفرص المهدرة ضد لبنان.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز بهدف دون رد على لبنان.

وقال أحمد الشناوي: "أهدرنا كثيرا في الشوط الأول وكذلك الثاني، ولم يحالفنا التوفيق".

وأكمل "واجهنا منتخب محترم، وأشكر الجماهير والقادم أفضل".

وأتم "كان لابد أن نبدأ بفوز في البطولة، وكان هذا هدفنا ونركز في البطولة، والكل قدّم ما لديه".

ولم يشهد الشناوي أي اختبار حقيقي على مرماه من لاعبي المنتخب اللبناني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف.

فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.