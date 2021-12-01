كأس العرب - سلبية مسحة منتخب تونس بعد إصابة المثلوثي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي عن سلبية مسحة جميع عناصر المنتخب بعد إصابة حمزة المثلوثي بفيروس كورونا.

كان الاتحاد التونسي قد أعلن إصابة المثلوثي بفيروس كورونا صباح اليوم بعد إيجابية مسحته.

وجاء بيان الاتحاد التونسي كالآتي

"أثبتت الاختبارات ضد فيروس كورونا كوفيد 19 التي أجرتها عناصر الوفد التونسي سلبية كل التحاليل إلا تحليل اللاعب حمزة المثلوثي الذي كان إيجابيا، وبالتالي تم عزله عن المجموعة منذ ليلة البارحة للإقامة في إحدى المصحات المختصة بالدوحة إلى حين إخذاعه إلى تحليل ثان بعد 48 ساعة، علما أن التحاليل السابقة كانت كلها سلبية".

"كما أن اللاعب حمزة المثلوثي شأنه شأن كل اللاعبين وكل أعضاء الوفد قد قاموا سابقا بالتلقيح ضد فيروس كورونا".

"وللتوقي فقد أجرت مجموعة من اللاعبين مساء البارحة اختبار pcr جديدوقد كانت كلها سلبية، فيما أجرت البقية مسحة للتأكد من سلامة كامل المجموعة على أن تصدر نتائجه مساء اليوم".

"ونرجو الشفاء العاجل للاعبنا حمزة المثلوثي والصحة والسلامة لباقي عناصر الوفد".

وكان منتخب تونس قد فاز في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.