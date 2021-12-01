كأس العرب - حجازي: الفوز على لبنان سيكون مفتاح الصعود للدور المقبل

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

شدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أن مباراة لبنان ستكون مفتاح الصعود لربع النهائي كأس العرب حال الفوز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة لبنان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

وقال حجازي قبل المباراة: "نريد أن نبدأ البطولة بفوز لتكون مفتاح الصعود للدور المقبل ونسعى لتقديم أداء ونتيجة جيدة".

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وأضاف عبر شبكة بي إن سبورتس: "تواجد الجماهير المصري يدفعنا لتقديم أداءً أفضل وهدفنا إسعادهم ونحاول أن نطور من أنفسنا".

وأجاب على سؤال، ماذا أضاف كيروش للمنتخب قائلا: "مدرب كبير لديه خبرات سواء في آسيا أو إفريقيا ونحاول أن نستفيد منه ونحاول أن نتطور بشكل يومي".

وكان منتخب الجزائر قد استهل مواجهات المجموعة بالفوز برباعية على السودان.

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