كأس العرب - حجازي: الفوز على لبنان سيكون مفتاح الصعود للدور المقبل
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 14:50
كتب : FilGoal
شدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أن مباراة لبنان ستكون مفتاح الصعود لربع النهائي كأس العرب حال الفوز.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ويستعد منتخب مصر لمواجهة لبنان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.
وقال حجازي قبل المباراة: "نريد أن نبدأ البطولة بفوز لتكون مفتاح الصعود للدور المقبل ونسعى لتقديم أداء ونتيجة جيدة".
وأضاف عبر شبكة بي إن سبورتس: "تواجد الجماهير المصري يدفعنا لتقديم أداءً أفضل وهدفنا إسعادهم ونحاول أن نطور من أنفسنا".
وأجاب على سؤال، ماذا أضاف كيروش للمنتخب قائلا: "مدرب كبير لديه خبرات سواء في آسيا أو إفريقيا ونحاول أن نستفيد منه ونحاول أن نتطور بشكل يومي".
وكان منتخب الجزائر قد استهل مواجهات المجموعة بالفوز برباعية على السودان.