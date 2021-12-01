كأس العرب - مهاجم السودان: لم نكن في يومنا.. وسنعالج الأخطاء أمام مصر

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 14:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب السودان

شدد محمد عبدالرحمن مهاجم منتخب السودان على إحباطه من نتيجة مباراة فريقه أمام الجزائر.

وفاز الجزائر على السودان بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وقال عبد الرحمن في تصريحات عبر قناة الكأس عقب المباراة: "لم نكن في يومنا وقدمنا مباراة لم تكن هي المنتظره، وأربعة أهداف نتيجة كبيرة للغاية".

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وتابع "لدينا مباراة بعد ثلاثة أيام ونتمنى أن نعالج الأخطاء خلالهم ونتحسن أكثر ونقدم مباراة أفضل أمام مصر".

وأضاف "لا اعتقد أن حارس الجزائر تقدم في ركلة الجزاء، لأن تقنية الفار موجودة، إن كان متقدما فحكم الفار سيذكر الحكم بذلك".

وشهدت المباراة تصدي رايس مبولحي حارس الجزائر لركلة جزاء من منتخب السودان في الشوط الثاني.

ويلتقي السودان مع منتخب مصر في الجولة المقبلة، بينما سيلتقي منتخب الجزائر مع لبنان.

ويحتل الجزائر صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط قبل مواجهة مصر ولبنان.

الجزائر السودان كأس العرب 2021
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