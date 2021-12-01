انتهت كأس العرب - مصر (1)-(0) لبنان.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ولبنان، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

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نهاية المباراة

ق. 95 دخول أيمن أشرف بدلا من أفشة.

ق. 83 أسامة فيصل وعمر كمال عبد الواحد يشاركان بدلا من محمد شريف، وأكرم توفيق

ق. 74 بدلا من نادر مطر وفضل عنتر ووليد شور يشاركون بدلا من محمد حيدر وهلال الحلوة، وربيع عطايا

ق. 70 جوووووول أووووول. أفشة يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 69 ركلة جزاااااء لمصر بعد عرقلة أحمد فتوح.

ق. 65 أحمد سيد "زيزو" يشارك بدلا من مروان حمدي.

ق. 52 بينية رااائعة من أفشة إلى رفعت الذي انفرد وسدد بيسراد وتصدى لها الحارس.

دخول أحمد رفعت بدلا من مصطفى فتحي مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 بينية من أفشة إلى محمد شريف وينقذها الدفاع قبل التسديد.

ماذا أهدرت يا شريف! طولية مهدها أفشة برأسية إلى محمد شريف الذي قابلها برأسية أخرى فوق المرمى من داخل الست ياردات.

ق.39 عرضية من شريف يقابلها مصطفى فتحي برأسية في يد الحارس.

ق. 37 مهند لاشين يشارك بدلا من حمدي فتحي للإصابة.

إصابة حمدي فتحي ويتلقى العلاج.

ق. 32 مخالفة نفذها مصطفى فتحي وقابلها حجازي برأسية تصدى لها الحارس وتابعها الونش برأسية يتصدى لها جورج ملكي من على الخط.

ق. 28 عرضية من أكرم توفيق يبعدها الدفاع ويقابلها أفشة بتصويبة بعيدة عن المرمى.

ق. 25 تصويبة من السولية يتصدى لها الحارس بثبات.

ق. 24 طولية ساقطة من أفشة، قابلها محمد شريف برأسية في يد الحارس.

ق. 20 تصويبة من مصطفى فتحي يتصدى لها الحارس بثبات.

ق. 13 الركنية تنفذ قصيرة وأفشة يرسل عرضية، يقابلها محمد شريف برأسية فوق المرمى.

إصابة مصطفى مطر حارس لبنان ويتلقى العلاج.

ق. 11 عرضية من مصطفى فتحي لمسها مروان برأسية وتابعها محمد شريف بلمسة أنقذها مصطفى مطر إلى ركنية.

ق. 8 عرضية من فتوح يخرجها الدفاع إلى ركنية.

عمرو السولية يعود للملعب.

ق. 1 إصابة عمرو السولية في الثانية الخامسة من اللقاء. تعرض لالتواء مع أول محاولة للركض.

بداية المباراة