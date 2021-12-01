بونجاح: محظوظ على ملعب أحمد بن علي.. وأمامنا مباراتين صعبتين

يرى بغداد بونجاح مهاجم منتخب مصر الجزائر بأنه محظوظ دائما على ملعب ناديه السد.

الجزائر فازت على السودان بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من كأس العرب.

وقال بونجاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس "دائما محظوظ في ملعب أحمد بن علي".

وأضاف "أسعدنا جماهيرنا وأمتعناهم بالمباراة. احترمنا الخصم وحاولنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

مهاجم الجزائر أتم "سنحت لي فرصتين وسجلتهما. الآن أمامنا مبارايتن صعبتين قادمتين".

بونجاح سجل هدفين خلال المباراة، ليتربع على صدارة هدافي البطولة حتى الآن.

ويلتقي منتخب مصر مع لبنان بعد قليل، في المباراة الأخرى من المجموعة.

وتلعب الجزائر مع لبنان في الجولة الثانية، قبل أن تلعب مع مصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.