قائمة باريس - تواجد ميسي.. وغياب جديد لراموس

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 13:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - ميسي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق التي ستواجه نيس في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي على الرغم من غيابه عن تدريب الأمس بسبب شعوره بآلام في المعدة وظهور أعراض التهاب المعدة.

كما شهدت القائمة غياب سيرخيو راموس مدافع الفريق بعد مشاركته في المباراة الأولى له مع باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان، وتشير التقارير إلى أن غياب المدافع الإسباني يأتي بسبب رغبة المدرب في إراحته.

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وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: كيلور نافاس - سيرجيو ريكو - جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - كولين داجبا - أبدو ديالو - ثيلو كيهرير - نونو مينديز

الوسط: ماركو فيراتي - ليوناردو باريديس - رافينيا - دانيلو - إدريسا جانا جاي - إدوارد ميتشوت

الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إكاردي - أنخيل دي ماريا - دينا إبيمبي - ليونيل ميسي

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدور ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 12 نقطة عن رين صاحب المركز الثاني.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان سيرخيو راموس
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