تشكيل منتخب مصر – مروان يقود الهجوم.. ومصطفى فتحي أساسي أمام لبنان

يقود مروان حمدي هجوم منتخب مصر أمام لبنان، فيما يبدأ مصطفى فتحي كأساسي.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة لبنان بعد قليل.

تشكيل منتخب مصر شهد البدء بـ مروان حمدي في الهجوم، ومحمد شريف كجناح أيسر.

ويبدأ مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن، فيما يبدأ حمدي فتحي بجانب عمرو السولية بوسط الملعب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

أمامهما: مصطفى فتحي – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

الهجوم: مروان حمدي.

من جهة أخرى، جاءت دكة بدلاء مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمود جاد.

الدفاع: أحمد ياسين - مروان داوود - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم.

الوسط: عمر كمال - أحمد رفعت - أحمد سيد "زيزو" – مهند لاشين - حسين فيصل.

الهجوم: أسامة فيصل.

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة لبنان في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/i6jBnRfbPy — EFA.eg (@EFA) December 1, 2021

ويلعب منتخب مصر مع لبنان بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.