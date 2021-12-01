إبراهيموفيتش: كنت قريبا من نابولي بسبب مارادونا.. وهذا سبب مشكلتي مع لوكاكو

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 12:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو

كشف زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان عن اقترابه من الانضمام لنابولي قبل العودة لفريقه الحالي.

وقال إبراهيموفيتش خلال كتابه الجديد والذي يصدر غدا بالكامل: "مارادونا أسطورة، شاهدت فيلم وثائقي عنه ثم قررت أن انضم لنابولي لأفعل مثل مارادونا وأفوز بالدوري الإيطالي".

واستمر "كنت قد تعبت من أمريكا وفكرت في الرحيل، ثم أخبرني رايولا بأنني مجنون ويجب علي العودة إلى الدوري الإيطالي، اتفقت مع نابولي ولكن رئيس النادي أقال كارلو أنشيلوتي".

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وتابع "قلت لرايولا أي فريق هو الأسوء ويحتاج إلى التغيير، أجابني بأن ميلان قد خسروا من أتالانتا في بيرجامو بخمسة أهداف، لذلك قررت بأن أذهب إلى ميلان النادي الذي أعرفه والمدينة التي أحبها".

وتحدث إبراهيموفيتش عن مشكلته مع لوكاكو في الموسم الماضي قائلا: "في البداية لقد تجادل مع رومانيولي ثم مع سيليماكيرس، تدخلت للدفاع عن زملائي ولكن لوكاكو هاجمني على المستوى الشخصي، لقد صدمت لأننا كنا زملاء من قبل في مانشستر يونايتد".

وشدد "لوكاكو لديه غرور كبير ويعتقد أنه بطل وهو قوي حقا، لكنني نشأت في الحي اليهودي في مالمو وعندما يأتي شخص تحتي ورأسه للأسفل أضعه في مكانه، لذلك ضربته في منطقته الجميلة وهي طقوس والدته ولذلك فقط السيطرة، لقد خسرنا ذلك الديربي وتم طردي وأصبت أيضا وحدثت الكثير من الأشياء السيئة، سترى بأن طقوس لوكاكو قد استوقفتني حقا".

وأضاف "لقد طلبت من زملائي المؤمني بأن يدعوا من أجلي لابد لي من تسوية الاتورة معه أيضا آمل أن التقي به قريبا، هذه أمور يجب حلها على أرض الملعب، أنا لا أكره أي شحص ناهيك عن لوكاكو".

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان
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