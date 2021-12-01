في الجول يكشف كيف يفكر الإسماعيلي في سوق الانتقالات الشتوية

بدأ الإسماعيلي التحرك نحو تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعديل أوضاع الفريق ونتائجه في الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الفريق بدأ إجراء مجموعة من الاتصالات مع لاعبين أجانب لتدعيم الهجوم ويتم حاليا إنهاء الاتفاقات المالية.

ويقترب الإسماعيلي من الاستغناء عن الثلاثي مروان الصحراوي وبنسون شيلونجو وجاستن شونجا لعدم الاقتناع بما يقدمونه.

واستقر الدراويش على ضم محمود شبانة مدافع الزمالك كصفقة محلية وحيدة، إذ لا توجد أي أسماء محلية معروضة على الفريق في الوقت الحالي.

ويتفاوض حاليا الإسماعيلي لتجديد تعاقد كل من: شكري نجيب وعماد حمدي.

وفي حال فشل الإسماعيلي في إقناعهم بالتجديد سيتم عرضهم للبيع أو الدخول في صفقات تبادلية قد يحتاجها الفريق.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في الدوري خلال أول 6 جولات.

ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين.