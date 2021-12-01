مجموعة مصر - انتهت كأس العرب.. الجزائر (4)-(0) السودان

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

أمير سعيود - نصر الدين الشغيل - الجزائر - السودان - كأس العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ومصر في دور المجموعات من كأس العرب 2021.

ويقع المنتخبان في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مصر ولبنان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 70: مبولحي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها عبد الرحمن الغربال

ق 68: ضربة جزاء للسودان بعد تدخل قوي من جمال بلعمري على مهاجم السودان.

ق 51: الـ VAR يلغي الهدف الخامس بداعي التسلل.

ق 50: جووول الخامس.. بونجاح يسجل الهدف الخامس من فوق الحارس.

ق 46: جووول رابع.. هلال عربي سوداني يضغط على المدافع ويسدد كرة من خارج منطقة الجزاء مسجلا الهدف الرابع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول ثااالث.. ركنية تصل إلى رأس بن دبكة الذي يمهدها لبلعمري ليسجل الثالث لمحاربي الصحراء.

ق 37: جوووول ثااااني.. بونجاح يضيف الثاني عرضية من براهيمي وتسديدة من الأول ترتطم بيد الحارس وتسكن الشباك.

ق 36: القائم يمنع هدفا للجزائر.

ق 35: عرضية من بونجاح لأمير سعيود الذي يراوغ المدافع ويسدد كرة صاروخية يتصدى لها الحارس يحولها لركنية.

ق 25: ركنية تنفذ للجزائر وتسديدتان متتاليتان من لاعبو الأخضر ترتد من دفاع السودان.

ق 13: لعبة ثنائية بين بونجاح وسوداني، حاول مدافع منتخب السودان تشتيتها لكنها تصل إلى الأخير الذي سدد لكن براعة أبو عشرين تمنع الهدف الثاني.

ق 11: جووول أووول مبكر.. الجزائر تتقدم بهدف بونجاح بعد انفراد عقب بينية من سوداني، ليراوغ الحارس ويسدد في الشباك.

ق 10: عرضية من الجهة اليسرى أرضية تصل إلى هلال سوداني الذي يسدد لكن الحارس يتصدى، ويتابعها بونجاح بمقصية ترتد من القائم الأيمن.

بداية اللقاء

الجزائر السودان كأس العرب
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