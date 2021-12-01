محمد بشير لـ في الجول: هذه مشكلة اللاعب السوداني ونتواجد في مجموعة صعبة

يعتقد محمد أحمد بشير "بشه" نجم نادي الهلال والمنتخب السوداني السابق أن صقور الجديان يمتلكون نجوما تستطيع صناعة الفارق في مجموعة صعبة.

ويستهل منتخب السودان مواجهاته بلقاء الجزائر في الجولة الأولى من كأس العرب.

وقال بشير "بشه" لـ FilGoal.com: "كأس العرب بطولة تنظم من وقت طويل وتوقفت منذ فترة، وشيء جميل أنها تعاود الظهور مرة أخرى، وأتمني أن تكون البطولة بحجم التوقعات وتجمع لجميع العرب وتوحيد بين الأخوة من كل البلدان، لأن الرياضة أحد أهم الأسباب للجمع والإخاء، وهي أحد أهدافها خاصة كرة القدم".

وتابع "مجموعة السودان صعبة فيها منتخبات من الأميز على مستوى القارة مثل الجزائر ومصر، وهي منتخبات متمرسة وظهرت بشكل مميز في الفترة الأخيرة، وكذلك المنتخب اللبناني يقدم في مباريات ممتازة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم".

وأضاف "لذلك تعتبر مجموعة قوية قد يكون المنتخب الجزائري والمصري معروفين لدينا أكثر بحكم التنافس في القارة الإفريقية بصورة متواصلة ونتابعهم عن قرب عكس المنتخب اللبناني وأتمنى التوفيق للجميع للظهور بمستوي طيب".

وشدد "بالنسبة لي ومن خلال متابعتي المنتخب السوداني، لدينا لاعبين مميزين ومزيج بين الخبرة والشباب، واستطاعوا أن يقدموا مباريات كبيرة في تصفيات الأمم الإفريقية، وتأهلوا علي حساب منتخب جنوب إفريقيا، ولكن حدثت بعض الإصابات وإيقاف بعض اللاعبين من اللعب لفترة كعقوبة من الاتحاد السوداني، وذلك أثر كثيرا علي مستوي المنتخب".

واستمر حديثه "أبرز اللاعبين حاليا بالمنتخب محمد عبد الرحمن "الغربال" وأطهر الطاهر ونصر الدين الشغيل ورمضان عجب، لدينا ما قد يصنع الفارق، ولكن سوف يتأثر المنتخب بغياب سيف تيري ومحمد حامد التش كثيرا".

وعن عدم تواجد اللاعب السوداني في الدوريات العربية، قال "لدينا لاعبين اثنين محترفين حاليا بالدوري المصري، وهم سيف تيري وأطهر الطاهر، ويواجه اللاعب السوداني مشكلة تسويق ولو وجد وكلاء لاعبين مميزين يستطيع اللاعب السوداني أن يظهر في عدة دوريات عربية".

وأشاد بـ محمد صلاح نجم ليفربول، قائلا "لاعب متميز للغاية ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين في العالم، حيث يقدم مستويات كبيرة مع فريقه، وحطم العديد من الأرقام القياسية ونتمني له المزيد من التوفيق والنجاح".

وعن مواجهاته ضد فرق الكرة المصرية أكمل "أعرف الكثير ولقد لعبت ضد العديد من الفرق المصرية مثل الزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي، ولدي هدف في مرمي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عام 2014، وأتابع للمباريات الكبيرة في الدوري المصري".

وأتم "رسالة أخيرة أريد توجيهها أتمني التوفيق لكل المنتخبات لتقديم بطولة تليق بكرة القدم العربية".

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر ولبنان والجزائر.

كما يلعب منتخب السودان في كأس أمم إفريقيا مع مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.