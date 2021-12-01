تشكيل كأس العرب - بونجاح وسعيود يقودان الجزائر.. ورمضان عجب في هجوم السودان

يقود الثلاثي أمير سعيود وبغداد بونجاح وهلال عربي سوداني هجوم منتخب الجزائر في مواجهة السودان بالجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة لـ كأس العرب 2021.

في المقابل يبدأ ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن ورمضان عجب في هجوم منتخب السودان.

وتضم المجموعة الرابعة كل من منتخب مصر ولبنان، ويلتقيان في الثالثة عصرا من اليوم الأربعاء.

فيما جاء تشكيل الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: حسين بن عيادة – عبد القادر بدران – جمال بلعمري - إلياس شتي

الوسط: ياسين براهيمي - سفيان بن دبكة – حسام ميريزيق

الهجوم: أمير سعيود – بغداد بونجاح – هلال عربي سوداني

فيما جاء تشكيل السودان:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: وليد حسن – محمد أرنق – أمير كمال – فارس عبد الله

الوسط: ضياء محجوب – نصر الدين الشغيل – والي الدين خضر

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن – رمضان عجب