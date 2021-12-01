بيكيه يكشف عن رأيه في تدريب تشافي لبرشلونة.. ورد فعله على رحيل ميسي

يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بأن مزاملته لتشافي هيرنانديز كلاعب من قبل يضع ضغطا إيجابيا عليه لكي لا يخذله كمدرب.

وأجرى بيكيه حوارا مع برنامج "هورميجيرو" الإسباني تحدث فيه عن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الجديد ورحيل ميسي، وركلة جزاء فياريال الغير محتسبة.

وجاء حوار بيكيه كالآتي

"لقد وضع تشافي بعض القواعد مثل كل المدربين، وضع القواعد الضرورية وسنلتزم بها جميعا كما هو الحال دائما".

"لم يمنعني تشافي من إجراء حوارا تلفزيونيا، قررنا فقط تأجيل البرنامج واالآن أنا في إجازة في مدريد لذلك أجريه".

"لا أعرف ما إذا كانت مزاملتي لتشافي الفريق كلاعب أمرا إيجابيا أو سلبيا، إنه يعطي ضغطا إضافيا عليك بطريقة جيدة لا يمكنك أن تخذله، وهو يرعف المستوى الذي يمكنني تقديمه".

"الحياة في مدريد مختلفة، هناك الكثير من الناس في الشوارع وهناك شياء يجب القيام بها، الأمر مختلف في برشلونة ولكن هناك العديد من مشجعي برشلونة في مدريد".

"لقطة جزاء لفياريال؟ لم أشاهد مباراة مدريد ولكن لا أعرف إذا كان هناك واحدة أوضح لم يتم احتسابها، الكرة لامست يدي وكانت ملتصقة بجسدي لا اعتقد أنها كانت ركلة جزاء".

"يوم رحيل ميسي كان صعبا للغاية، لقد تشاركنا غرفة حلع الملابس لمدة 16 سنة، هو كأخ بالنسبة لي لقد كان الأمر صعبا على المستوى الشخصي، هذا العام لم يبدأ بشكل جيد لأن الأفضل في التاريخ قد رحل، بالأمس لقد حقق الكرة الذهبية ليثبت بأنه الأفضل في التاريخ".

"ميسي إلى باريس؟ التغيير دائما ما يكون صعبا لقد حدث الأمر لي عندما ذهبت إلى مانشستر يونايتد ولكن هذا هو قانون الحياة، أنا رحلت وحيدا ولكنه رحل برفقة عائلته، وترك إسبانيا والرحيل إلى أي مكان عدا أمريكا اللاتينية يعني الحديث بلغة مختلفة عن الإسبانية"

"بارتيميو؟ سنرى كيف ينتهي الأمر أظن الناس تريد الأجوبة عندما لا يسير الفريق بشكل صحيح ،يجب علين أن تضع نفسك مكان الرئيس واللاعبين، أثناء المباراة أنت تساعد بشكل أكبر عندما تقوم بتشجيع اللاعبينطن ولكن الصافرات على لاعبي فريقك غير منطقي".

"تقييمي لفينيسيوس جونيور؟ هذا الموسم أعطيه 9 من 10".

بيكيه شارك مع برشلونة هذا الموسم في 16 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين، ويحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة.