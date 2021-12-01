قائد السودان لـ في الجول: كأس العرب خير استعداد لـ أمم إفريقيا

يرى نصر الدين الشغيل قائد منتخب السودان أن كأس العرب فرصة قوية للاستعداد لـ كأس أمم إفريقيا.

ويستهل منتخب السودان مشواره في كأس العرب مع الجزائر بعد أقل من ساعة من الآن.

وقال الشغيل قائد لـ FilGoal.com: "بطولة كأس العرب تتم بالشكل الأمثل بعد التجهيزات خاصة جودة الملاعب، كل المنتخبات استعدت بشكل جيد للبطولة، وسيكون هناك مستويات قوية وأداء تنافسي عالي بين جميع المنتخبات".

وتابع "مجموعة السودان قوية للغاية وبها منتخبات كبيرة ولها اسم، سنقدم مستويات قوية ترضينا وترضي كل الجمهور السوداني".

وأضاف "لم تكن النتائج بالمستوى المأمول في تصفيات كأس العالم بعد صعود المغرب أول المجموعة، لكن لدينا فريق شاب وكانت أول تصفيات كأس عالم لنا".

وواصل "يعتبر المنتخب السوداني حديث التجربة في تصفيات كأس العالم، حاولنا تقديم مستويات جيدة لكن لم نكن موفقين، وسنستفيد من هذه التصفيات في المرحلة القادمة".

وأتم "بطولة كأس العرب تعد خير استعداد لبطولة أمم إفريقيا، وهي اختبار حقيقي لإمكانات الفريق السوداني قبل البطولة".

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر ولبنان والجزائر.

كما يلعب منتخب السودان في كأس أمم إفريقيا مع مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.