رئيس أتالانتا يعلن تمديد تعاقد جاسبيريني

أعلن لوكا بيركاسي رئيس نادي أتالانتا تمديد تعاقد الفريق مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني حتى 2024، مع خيار التمديد حتى 2025.

وكان تعاقد جاسبيريني مع أتالانتا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكانت بعض التقارير تشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق للتدريب في الدوري الإنجليزي.

وقال بيركاسي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "اليوم مددنا التعاقد مع جاسبيريني، هو قلب المشروع وسيستمر حتى 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع "التمديد كان متفقا عليه منذ الصيف الماضي ولكن اليوم أنهينا الأعمال الورقية، جاسبيريني هو الشخص المناسب إلى مشروعنا".

جاسبيريني كان قد تولى مسؤولية تدريب أتالانتا في 2016 بعد رحلة تدريبية مع جنوى، وتمكن خلال تلك الفترة من انتشال الفريق من الصراع على الهبوط والوصول إلى دوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات متتالية، وقاده للوصول إلى ربع النهائي في 2019.

كما قاد أتالانتا إلى نهائي كأس إيطاليا في مناسبتين.

ويحتل اتالانتا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر.