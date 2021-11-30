رئيس أتالانتا يعلن تمديد تعاقد جاسبيريني

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 23:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاسبيريني

أعلن لوكا بيركاسي رئيس نادي أتالانتا تمديد تعاقد الفريق مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني حتى 2024، مع خيار التمديد حتى 2025.

وكان تعاقد جاسبيريني مع أتالانتا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكانت بعض التقارير تشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق للتدريب في الدوري الإنجليزي.

وقال بيركاسي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "اليوم مددنا التعاقد مع جاسبيريني، هو قلب المشروع وسيستمر حتى 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي".

أخبار متعلقة
كأس العرب - تألق كايو يُسقط نسور سوريا عموتة: كأس العرب قد تكون فرصة بنشرقي للانتقال لأندية أكثر تميزا من الزمالك "الكبير والمنافس دائما" موسيماني: زيارة قطاع الناشئين ضمن عملي.. وأعد جماهير الأهلي بالدوري والأبطال كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا

وتابع "التمديد كان متفقا عليه منذ الصيف الماضي ولكن اليوم أنهينا الأعمال الورقية، جاسبيريني هو الشخص المناسب إلى مشروعنا".

جاسبيريني كان قد تولى مسؤولية تدريب أتالانتا في 2016 بعد رحلة تدريبية مع جنوى، وتمكن خلال تلك الفترة من انتشال الفريق من الصراع على الهبوط والوصول إلى دوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات متتالية، وقاده للوصول إلى ربع النهائي في 2019.

كما قاد أتالانتا إلى نهائي كأس إيطاليا في مناسبتين.

ويحتل اتالانتا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر.

أتالانتا الدوري الإيطالي جاسبيريني
نرشح لكم
أتالانتا تكتسح فينيتسيا برباعية.. وفيورنتينا تستعيد توازنها في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا مباشر في إيطاليا - ساليرنيتانا (0)-(2) يوفنتوس.. جووووول ثااااااني تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات أمام ساليرنيتانا.. وغياب ريبيري مؤتمر شيفشينكو: سأفعل كل ما بوسعي لوضع ميلان في مأزق
أخر الأخبار
كأس العرب - منتخب مصر.. لأننا نريد اختبار النهر مرتين دقيقة | كأس العرب 2021
رئيس أتالانتا يعلن تمديد تعاقد جاسبيريني 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
كأس العرب - تألق كايو يُسقط نسور سوريا 30 دقيقة | كأس العرب 2021
عموتة: كأس العرب قد تكون فرصة بنشرقي للانتقال لأندية أكثر تميزا من الزمالك "الكبير والمنافس دائما" 35 دقيقة | كأس العرب 2021
موسيماني: زيارة قطاع الناشئين ضمن عملي.. وأعد جماهير الأهلي بالدوري والأبطال 44 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا ساعة | كأس العرب 2021
لاعب البحرين: استغلوا خطأنا لتسجيل الهدف.. وسنقاتل حتى الرمق الأخير من البطولة ساعة | كأس العرب 2021
كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي