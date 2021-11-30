عموتة: كأس العرب قد تكون فرصة بنشرقي للانتقال لأندية أكثر تميزا من الزمالك "الكبير والمنافس دائما"

يرى الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب المغربي الرديف المشارك في كأس العرب، أن البطولة قد تكون فرصة لجناح الزمالك أشرف بنشرقي للانتقال لـ "أندية أكثر تميزا من الزمالك"، بحسب وصفه، قبل أن يؤكد أنه "من النوادي الكبيرة في إفريقيا ومنافس دائم على البطولات المحلية والقارية".

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد فلسطين غدا الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة: "أشرف بنشرقي للأسف لم يكن موجودا معنا في آخر تربص الذي واجهنا فيه البحرين وسنغافورة لأن هاليلوزيتش (مدرب المنتخب الأول) كان يحتاجه".

وأوضح "بنشرقي قطع أشواطا منذ تواجده في الوداد وكان آنذاك البطل (في 2017 ضد الأهلي) وأنا كنت متواجدا. أظن أنه تجاوز تلك المرحلة وتلك البطولة قد تكون فرصة ليفتح لنفسه آفاق أخرى للانتقال لأندية أخرى أكثر تميزا من الزمالك ولو أنه الزمالك أنا والكل نعتبره من النوادي الكبيرة في إفريقيا ومنافس دائم على البطولات المحلية والقارية. ربما المشاركة مع المنتخب وضغوطه تمنحه قوة أخرى".

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وفي نفس المؤتمر، قال عموتة: "أعتبر تشكيلتنا الحالية صف أول وليس منتخب رديف".

وأضاف: "مواجهة فلسطين لن تكون سهلة. لا وجود لخصم ضعيف. ستكون هناك مفاجآت في هذه البطولة، ويجب علينا التركيز لتفادي البداية المتعثرة".

وواصل "تركيبتنا البشرية تضم لاعبين جيدين ومستواهم متقارب، ممّا يزيد من صعوبة تحديد التشكيل الرسمي، وكل لاعب سنقدم له فرصته في الوقت المناسب".

وأتم "علينا ألا نستصغر المنتخب السعودي رغم اعتماده على لاعبين شباب. لن يكون خصما سهلا، ونحن نحترم جميع المنتخبات".

وتضم أيضا المجموعة منتخبي السعودية والأردن اللذان يتواجهان غدا الأربعاء كذلك.