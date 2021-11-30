عموتة: كأس العرب قد تكون فرصة بنشرقي للانتقال لأندية أكثر تميزا من الزمالك "الكبير والمنافس دائما"

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

يرى الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب المغربي الرديف المشارك في كأس العرب، أن البطولة قد تكون فرصة لجناح الزمالك أشرف بنشرقي للانتقال لـ "أندية أكثر تميزا من الزمالك"، بحسب وصفه، قبل أن يؤكد أنه "من النوادي الكبيرة في إفريقيا ومنافس دائم على البطولات المحلية والقارية".

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد فلسطين غدا الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة: "أشرف بنشرقي للأسف لم يكن موجودا معنا في آخر تربص الذي واجهنا فيه البحرين وسنغافورة لأن هاليلوزيتش (مدرب المنتخب الأول) كان يحتاجه".

وأوضح "بنشرقي قطع أشواطا منذ تواجده في الوداد وكان آنذاك البطل (في 2017 ضد الأهلي) وأنا كنت متواجدا. أظن أنه تجاوز تلك المرحلة وتلك البطولة قد تكون فرصة ليفتح لنفسه آفاق أخرى للانتقال لأندية أخرى أكثر تميزا من الزمالك ولو أنه الزمالك أنا والكل نعتبره من النوادي الكبيرة في إفريقيا ومنافس دائم على البطولات المحلية والقارية. ربما المشاركة مع المنتخب وضغوطه تمنحه قوة أخرى".

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف سبب غياب بنشرقي أمام سيراميكا كليوباترا مرتضى يتحدث عن تجديد بنشرقي وعقوبة شيكابالا وقضايا النادي أمير مرتضى يصل نادي الزمالك.. وجلسة مع بنشرقي وأوناجم وحازم إمام

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وفي نفس المؤتمر، قال عموتة: "أعتبر تشكيلتنا الحالية صف أول وليس منتخب رديف".

وأضاف: "مواجهة فلسطين لن تكون سهلة. لا وجود لخصم ضعيف. ستكون هناك مفاجآت في هذه البطولة، ويجب علينا التركيز لتفادي البداية المتعثرة".

وواصل "تركيبتنا البشرية تضم لاعبين جيدين ومستواهم متقارب، ممّا يزيد من صعوبة تحديد التشكيل الرسمي، وكل لاعب سنقدم له فرصته في الوقت المناسب".

وأتم "علينا ألا نستصغر المنتخب السعودي رغم اعتماده على لاعبين شباب. لن يكون خصما سهلا، ونحن نحترم جميع المنتخبات".

وتضم أيضا المجموعة منتخبي السعودية والأردن اللذان يتواجهان غدا الأربعاء كذلك.

المغرب فلسطين كأس العرب أشرف بنشرقي
نرشح لكم
كأس العرب - منتخب مصر.. لأننا نريد اختبار النهر مرتين كأس العرب - تألق كايو يُسقط نسور سوريا كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا لاعب البحرين: استغلوا خطأنا لتسجيل الهدف.. وسنقاتل حتى الرمق الأخير من البطولة
أخر الأخبار
إمام عاشور: حزين للغياب عن كأس العرب.. ولعبت في 10 مراكز 53 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس لا يغرق في ساليرنو.. ويستعد توازنه بثنائية أمام ساليرنيتانا ساعة | الدوري الإيطالي
كأس العرب - منتخب مصر.. لأننا نريد اختبار النهر مرتين ساعة | كأس العرب 2021
رئيس أتالانتا يعلن تمديد تعاقد جاسبيريني 2 ساعة | الدوري الإيطالي
كأس العرب - تألق كايو يُسقط نسور سوريا 2 ساعة | كأس العرب 2021
عموتة: كأس العرب قد تكون فرصة بنشرقي للانتقال لأندية أكثر تميزا من الزمالك "الكبير والمنافس دائما" 2 ساعة | كأس العرب 2021
موسيماني: زيارة قطاع الناشئين ضمن عملي.. وأعد جماهير الأهلي بالدوري والأبطال 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا 3 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي