موسيماني: زيارة قطاع الناشئين ضمن عملي.. وأعد جماهير الأهلي بالدوري والأبطال

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بزيارة قطاع الناشئين في النادي.

ووعد موسيماني جماهير الأهلي بتحقيق لقب الدوري هذا الموسم ودوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عبر قناة الأهلي: "سعيد بوجودي مع قطاع الناشئين وشعرت بترحاب شديد منهم، شاهدت المباراة وقابلت المدربين واللاعبين وهذا هو الهدف ونسعى دائما لتطوير قطاع الناشئين في النادي".

وعن سر زيارته لقطاع الناشئين أجاب "هذا هو عملي، تعاقدت مع النادي الأهلي وأنا هنا في المكان الصحيح، وتحدثت مع الخطيب قبل ذلك أن أزور القطاع وهذه فترة مناسبة بعد توقف مباريات الفريق الأول بسبب المنتخب وسأزورهم غدا أيضا".

وتابع "أبلغت اللاعبين أن عليهم اللعب وهم سعداء لأن ذلك يجعلهم يقدمون أداء أفضل، وفوز شباب الأهلي يعني أن هناك عمل جيد يقام هنا تحت قيادة مدربين رائعين".

وشدد موسيماني "الجماهير تحضر بعدد محدود ولكن رغم ذلك يحدثون أجواء رائعة تجعلنا أفضل في الملعب وذلك أمر مفهوم بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وأعرب المدير الفني للأهلي عن أمنيته قائلا "أتمنى زيادة عدد الجماهير الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "أعد جماهير الأهلي بالفوز بلقب الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا ونبذل قصارى جهدنا لنفعل أفضل ما يمكن في كافة البطولات".