لاعب البحرين: استغلوا خطأنا لتسجيل الهدف.. وسنقاتل حتى الرمق الأخير من البطولة

شدد كميل الأسود لاعب منتخب البحرين على أن فريقه سيقاتل حتى الرمق الأخير في كأس العرب على الرغم من الهزيمة أمام قطر.

وفاز منتخب قطر على البحرين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وقال الأسود في تصريحات عبر قناة الكأس: حاولنا الخروج بالثلاث نقاط ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وتابع "حاولنتا بقدر استطاعتنا ولكنهم استغلوا خطأ منا، الآن سنطوي صفحة هذه المباراة ونركز على القادم، لدينا مباراتين لمحاولة التعويض".

وأضاف "بالطبع لدينا أمل، باقي مباراتين وسنقاتل لآخر نفس في هذه البطولة وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

ويحتل منتخب البحرين المركز الخير في المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، بينما يتصدر قطر المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

ويحتل كل من العراق وعمان المركز الثاني بالتناصف بعد تعادلهم في المباراة الأخرى من المجموعة.