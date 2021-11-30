كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

جلسة تصوير منتخب مصر في كأس العرب

من المنتظر أن يدفع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل هجومي قوي، في مواجهة لبنان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لـ كأس العرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره اللبناني غدا الأربعاء في الثالثة ظهرا، في مستهل لقاءاتهما في كأس العرب بقطر.

ويخوض كيروش المباراة بتشكيل يقوده محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يدعم محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" ومصطفى فتحي، المهاجم الوحيد مروان حمدي.

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ويضم التشكيل المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد شريف – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى فتحي

الهجوم: مروان حمدي

مصر كارلوس كيروش لبنان كأس العرب
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