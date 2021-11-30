أتالانتا تكتسح فينيتسيا برباعية.. وفيورنتينا تستعيد توازنها في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا

واصل أتالانتا انتصاراته في الدوري الإيطالي بعد تحقيق الفوز الرابع على التوالي باكتساح فينيتسيا برباعية دون رد.

أما فيورنتينا فاستعاد توازنه بالفوز على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد فينيتسيا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

ونجح فريق فيورنتينا في رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل ماريو باساليتش ثلاثة أهداف (هاتريك) لصالح أتالانتا في شباك فينيتسيا في الدقائق 7 و12 و67، بينما سجل كوبمينيرس هدفا في الدقيقة 57.

وبات باساليتش أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى مساهمة في الأهداف هذا الموسم بعد مساهمته في 12 هدفا.

أما فيورنتينا فحول تأخره بهدف جابياديني لاعب سامبدوريا في الدقيقة 15 إلى فوز بثلاثة أهداف متتالية عن طريق كاليخون في الدقيقة 23 وفلافهوفيتش في الدقيقة 32 وسوتيل في الدقيقة 45.

ورفع فلاهوفيتش رصيده إلى 12 هدفا ليتصدر ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.