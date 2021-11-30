مدرب قطر: كأس العرب هي خير استعداد لكأس العالم

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 21:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

فليكس سانشيز قطر كأس العرب

شدد فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر على أن بطولة كأس العرب هي خير استعداد قبل عام من المشاركة في كأس العالم 2022.

وفاز منتخب قطر على البحرين بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وقال في تصريحات عبر قناة الكأس عقب المباراة: "كنا نعرف بأن البحرين لديهم فريق رائع، عملوا بشكل جيد في العامين السابقين، هو فريق منظم للغاية وجودته عالية، لذلك أرى بأننا لعبنا مباراة جيدة".

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واستمر "الشوط الأول كان صعبا، دائما المباريات الأولى لا تكون سهلة ولكننا خلقفنا فرصا أفضل واستحقينا الثلاث نقاط".

وتابع "اعتقد أن تلك البطولة هي خبرة لنا أيضا وهي مثل خوض التدريب قبل كأس العالم وهي تجربة جيدة قبل عام من كأس العالم".

وأضاف "اعتقد بأن جميع الفرق متساوية وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة والتفاصيل هي ما تصنع الفارق، لذلك سنستشفي في الوقت الحالي ونستعد للمباراة المقبلة".

ويلتقي منتخب قطر مع عمان في الجولة الثانية من كأس العرب، بينما سيلقتي منتخب البحرين مع العراق.

وحصل منتخب قطر على أول ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن البحرين والعراق.

كأس العرب 2021 قطر، البحرين فيليكس سانشيز
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