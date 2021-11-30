انتهت كأس العرب - الإمارات (2)-(1) سوريا.. فوز عيال زايد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات وسوريا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة لـ كأس العرب 2021.

وكان منتخب تونس قد استهل مواجهات المجموعة باكتساح موريتانيا بنتيجة 5-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: علي خصيف يتألق ويمنع التعادل القاتل.

ق 90+5: بطاقة حمراء في البطولة يتحصل عليها محمود خميس بعد حصوله على إنذارين

ق 90+1: خليل إبراهيم ينفرد ويسدد كرة ضعيفة لكن الدفاع يشتت قبل أن تسكن الشباك.

ق 79: طحنون الزعابي وتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ترتد من القائم الأيمن.

ق 60: جوووول ورد السلامة يسجل هدف تقليص الفارق لسوريا بعد خطأ من مدافع الإمارات في تشتيت الكرة ليسدد كرة على يسار الحارس.

ق 47: تسديدة من داخل منطقة الجزاء لورد سلامة يتصدى لها خصيف بسهولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول ثاني إماراتي.. تمريرة من كايو إلى علي صالح الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك سوريا.

ق 23: جووول أول إماراتي.. عرضية من بندر الأحبابي ورأسية من كايو تسجل الهدف الأول.

ق 14: عرضية وتسديدة من كايو تمر بجوار القائم الأيسر لسوريا.

ق 5: أوليفر توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببراعة.

بداية اللقاء