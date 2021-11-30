مؤتمر شيفشينكو: سأفعل كل ما بوسعي لوضع ميلان في مأزق

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

أندري شيفشينكو - جنوى

شدد أندري شيفشينكو مدرب جنوى الإيطالي أنه سيفعل ما بوسعه لوضع ميلان في مأزق.

ويستعد جنوى لاستضافة الروسونيري في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وقال شيفشينكو في المؤتمر الصحفي: "سأكون بالتأكيد متحمسا لكنني الآن أحاول منع مشاعري".

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وأكمل "أنا محترف وقد وعدت الجماهير في جنوى أنني سأبذل قصارى جهدي من أجلهم".

وأضاف "الآن، سأفعل كل ما بوسعي لوضع ميلان في مأزق".

وتابع "يجب أن نكون حذرين للغاية، سأشجع ميلان، كما هو الحال دائما، ولكن ليس في المباراة ضد جنوى".

وأردف عن خسارة ميلان آخر مباراتين قائلا: "صحيح أن ميلان جاء من هزيمتين، لكنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لقد شاهدت العديد من مبارياتهم، وخاصة المباريات الأخيرة".

وأتم "إنهم فريق يلعب بشكل جيد ويصنع الفرص".

شيفشينكو هو ثاني هدافي ميلان التاريخيين وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا خلال 7 مواسم مع الروسونيري.

وخسر ميلان آخر مباراتين ضد فيورنتينا وساسولو في الدوري الإيطالي.

وتعادل جنوى مع أودينيزي في الجولة الماضية سلبيا كأول نقطة يحصدها المدرب الأوكراني مع الفريق الجريفوني.

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

فيما يبقع جنوى في مثلث الخطر في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

الدوري الإيطالي ميلان جنوى أندري شيفشينكو - جنوى
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