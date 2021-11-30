كأس العرب - نهاية عقدة الـ 17 عاما.. قطر تعبر البحرين

نجح منتخب قطر في تحقيق الفوز على البحرين بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وفك منتخب قطر عقدة الـ17 عاما بدون انتصار على البحرين بهدف عبد العزيز حاتم.

وكان أخر فوز لقطر على البحرين يعود إلى عام 2004 عندما فاز العنابي 2-0 في مباراة ودية، ومنذ تلك المباراة خاض المنتخبان 16 مباراة انتهت 10 منهم بالتعادل و6 انتصارات للبحرين، بينما أخر انتصار رسمي لقطر على البحرين يعود إلى 2002 منذ 19 عاما خلال منافسات كأس الخليج.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف قطر الوحيد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء ليخطف نقاط المباراة الثلاثة للفريق العنابي.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما يتقاسم منتخبا العراق وعمان المركز الثاني بنقطة واحدة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب بدون رصيد من النقاط.

الشوط الأول

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين فيما يسمى بمرحلة جس النبض في الدقائق الأولى من اللقاء.

وكاد مهدي الحميداني أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة لصالح البحرين ولكن مرت تسديدته بعيدا عن المرمى.

وتألق سيد جعفر حارس مرمى منتخب البحرين في الدقيقة 19 بعد التصدي لتسديدة محمد وعد القوية.

وواصل جعفر تألقه في الدقيقة 25 بتصدي جديد ولكن هذه المرة لتسديدة المعز علي.

واستمر منتخب قطر في ضغطه بحثا عن هدف التقدم وأهدر همام أحمد هدفا محققا بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وهدأت المباراة قليلا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول واستمر التعادل السلبي في المباراة.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني شارك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر بدلا من طارق سلمان.

وباغت منتخب البحرين نظيره القطري بتسديدة قوية في الدقيقة 50 من محمد الحردان ولكنها مرت أعلى المرمى.

وسيطر منتخب قطر على الكرة في الشوط الثاني بعد تسديدة الحردان مع تراجع بحريني في محاولة للحفاظ على الخروج بنقطة التعادل.

وأهدر بوعلام خوخي ظهير قطر هدفا محققا في الدقيقة 58 برأسية ولكنها مرت بعيدا عن المرمى.

وتواصلت هجمات المنتخب القطري وأهدر المعز علي الهدف في الدقيقة 65 برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للبحرين.

ونجح منتخب قطر في فك شفرة الدفاعات البحرينية في الدقيقة 68 برأسية رائعة من عبد العزيز حاتم بعد عرضية أكرم عفيف ولم ينجح جعفر حارس مرمى البحرين في إنقاذها ليسجل الهدف الأول للعنابي.

وتقاسم المنتخبان الضغط في أخر 20 دقيقة إذ بحث العنابي عن تعزيز التقدم بينما بحث منتخب البحرين عن التعادل.

وحسم منتخب قطر فوزه الأول في كأس العرب بعد الفوز على البحرين بعدما انتهى اللقاء بهدف دون مقابل.

ويلعب منتخب قطر أمام عمان يوم الخميس بينما تواجه البحرين منتخب العراق ضمن مباريات الجولة الثانية.