موسيماني يحضر تدريبات ناشئي الأهلي ويشيد بمستوى اللاعبين

حضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات فرق الناشئين والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار زياراته للقطاع خلال هذه الأيام، مستغلًا الراحة التي حصل عليها الفريق الأول من التدريبات.

وكان في استقبال موسيماني الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، الذي شرح لموسيماني كيفية تطبيق الجوانب الفنية والخططية مع مختلف الفرق.

وشاهد موسيماني في البداية تدريب فريق الشباب مواليد 2001، بقيادة مديره الفني عمرو أنور، وعقد جلسة قصيرة مع مجموعة من اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وتابع موسيماني مران فريقي مواليد 2003 و2007، تحت قيادة مدربيهما سيد غريب وأسامة زكي، وأشاد بالعمل الذي يقوم به جميع المدربين مع فرقهم، وخاصة التنبيه على اللاعبين بضرورة الالتزام الخططي.

ووجه موسيماني رسالة للاعبين طالبهم خلالها بأن يتحلوا بشخصية الأهلي، مشددًا على أن المهارة وحدها لا تكفي خاصة أن اللعب للأهلي يتطلب مقومات خاصة.

وتفقد المدير الفني الجنوب إفريقي صالة الجيم الخاصة بقطاع الناشئين، وتوجه بعد ذلك إلى ملاعب أكاديمية الأهلي، حيث تقام تدريبات فرق البراعم من مواليد 2008 وحتى 2012، وأبدى إعجابه الشديد بالمستوى المتميز للاعبين الصغار، وقدرتهم على التحكم في الكرة والتحرك في الملعب بشكل جيد، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مدربو البراعم في التعامل الجيد مع اللاعبين وهم في هذه السن الصغيرة، وأثنى على البنية التحتية وحالة أرضية الملاعب الخاصة بالناشئين، مؤكدًا أنها تساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد.

كان موسيماني قد حضر مباراة فريق مواليد 2006 بالأمس أمام الإنتاج الحربي، التي انتهت بفوز الأهلي 4-1، وأكد أن ذلك يأتي في إطار اهتمامه بقطاع الناشئين، ودعمًا منه لشباب الأهلي لكي يقدموا أفضل مستوياتهم، ويكونوا مؤهلين للعب مع الفريق الأول.