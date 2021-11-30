مرتضى: اللاعبون الراحلون سيعودون وفتحت صفحة جديدة مع الجميع.. وشيكابالا: سننافس مرة أخرى

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللاعبين الراحلين للبيع أو الإعارة، في عهد اللجنتين المعينتين اللتين حلا في محل مجلسه، سيعودون.

وقال مرتضى في فيديو بثه عبر قناته على تويتر، في وجود قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور: "من ضمن المخالفات ضدي، أنني أمنح اللاعبين أكثر مما يستحقون. لذلك أسأل أيهما أفضل منحهم أكثر أم عدم منحهم أموالهم؟".

وأردف "البعض يتحدث عن بقاء الأهلي لمدة عام بدون نائب رئيس، ماذا عن نادي الزمالك الذي بقى لمدة عام دون مجلس، مع كامل الاحترام للأهلي. نبدأ صفحة جديدة مع كل الناس. عندما يكون هناك مناسبة (للخناق هنتخانق)، وعندما يكون هناك مناسبة للتهنئة سنهنئ".

واستدرك "نحن في ظهر اللاعبين والفريق، ولا يوجد أي مشكلة مع باتريس كارتيرون، نحن في ظهره وسند له. أمير مرتضى جلس معه وطلب منه إبعاد من يفتعل الفتن".

وكشف "من تم إعارتهم أو بيعهم من قبل اللجنة المعينة سيعودون لأن اللجنة ليس لها صلاحيات بيع أو إعارة".

وأردف "قابلت وزير الشباب والرياضة بعد أن استشار إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول اللائحة التي سيتم تطبيقها في الدعوى للانتخابات وننتظر الرد. موعد الانتخابات في 20 و21 و22 يناير".

وأتم "شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي مسؤولون عن الفريق مثلهم مثل أمير مرتضى لإعادة الانضباط للفريق، لا أريد أن أجد لاعبا يتعمد الحصول على إنذار أو يشيح بيده للمدرب. سنعيد الفريق لما كان عليه قبل 30 نوفمبر 2020".

أما شيكابالا، فقال مازحا لمرتضى: "مكافآت الدوري فين؟ تبقى تبع المخالفات بقى".

وأتم "نشكر مرتضى منصور وإن شاء الله ستكون الأمور أفضل في الفريق في وجودك ووجود أحمد وأمير مرتضى، وإن شاء الله نظهر بمظهر جيد وننافس مرة أخرى ونقدر أن نعدك بالفوز بالدوري مرة أخرى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري بـ 13 نقطة، من 6 مباريات في الدوري.