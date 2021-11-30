تشكيل كأس العرب - مبخوت يقود هجوم الإمارات.. وسوريا دون العُمرين

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

علي مبخوت - الإمارات - أستراليا - كأس آسيا 2019

يقود علي مبخوت هجوم منتخب الإمارات في الجولة الأولى من كأس العرب لحساب المجموعة الثانية أمام سوريا.

ويغيب عن سوريا في البطولة العُمرين، عمر السومة وعمر خربين لأسباب مختلفة، ويقود ورد السلامة ومحمود البحر هجوم نسور قاسيون.

وجاء تشكيل الإمارات:

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حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد العطاس – وليد عباس - محمود خميس – بندر الأحبابي

الوسط: علي سالمين - عبد الله رمضان

أمامهما: طنحون الزعابي - علي صالح - كايو كانيدو

الهجوم: علي مبخوت

فيما جاء تشكيل سوريا:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

الدفاع: يوسف محمد – ثائر كروما – ضياء الحق محمد - مؤيد الخولي

الوسط: أوليفر قسكو – محمد العنز – عمرو جنيات - محمد عثمان

الهجوم: ورد السلامة – محمود البحر

واستهل منتخب تونس مباريات المجموعة بفوز كبير على موريتانيا بخماسية مقابل هدف.

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