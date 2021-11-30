إيتو: ميسي الأفضل ويستحق الفوز بكل شيء.. وهذا رأيي في عودة تشافي وألفيش لبرشلونة

يرى صامويل إيتو لاعب برشلونة ومنتخب الكاميرون الأسبق بأن ليونيل ميسي فاز بالكرة الذهبية للمرة السابعة عن جدارة واستحقاق.

وأجرى إيتو مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية، تحدث فيها عن ميسي وبنزيما ورأيه في عودة تشافي وداني ألفيش لبرشلونة.

وجاءت المقابلة كالآتي

"كرة القدم آراء، وأنا أتذكر في 2010 العديد من الناس اعتقدوا بأن آخرين سيتوجون بالكرة الذهبية، ولكن بالنسبة إلينا كان من العدل فوز ميسي بها لإنه اللاعب الأفضل في العالم، وعندما تكون الأفضل يجب أن تفوز في كل يوم، ومن الشرف لي أن أكون صديقه".

"بعض الناس سيقولون بأنني غير موضوعي ولكن ميسي يستحق كل شيء جميل في هذا العالم لذلك أنا سعيد من أجله بسبب ما ساهم وسيساهم به، الآن قد حصل على السابعة وأتمنى أن تأتي الثامنة".

"لقد هنأته بالأمس ولكنها كانت محادثة خاصة وسأحتفظ بها من أجل نفسي"

"بنزيما وليفاندوفسكي بالطبع كانا يستحقان الفوز بها، مبابي، وكانتي، وجورجينيو أيضا استحقوا الفوز بها، ولكن هذه هي كرة القدم، العديد منا يفكر بما سيحدث في الكرة الذهبية ولكن في النهاية هناك أشخاصص يختارون ويجب أن نحترم اختياراتهم، لديهم آرائهم مثلي، وهي أن ميسي الأفضل ويجب عليه أن يفوز بها".

"بنزيما انفجر مستواه في توقيت جيد وهو في نهاية مسيرة ميسي ورونالدو الأفضل في كرة القدم ومبابي في طريقه للوصول، أتمنى بأن يكون هو الأفضل في الـ 10 أو 15 عاما المقبلين، لديه كل شيء ليكون اللاعب الفريد الذي تحتاجه كرة القدم بعد هذين الوحشين".

"فينيسيوس جونيور؟ الجميع يحدثني عنه لماذا؟ وبنزيما؟ كريم فوق الجميع، هناك أشياء لا أفهمها في كرة القدم لأنه هو القائد في ريال مدري، فينيسيوس لاعب جيد وسيكون مهم في كرة القدم ولكن عليك أن تعطي مكانة الأفضل للأفضل بنزيما، الجميع كان يتسائل بين بن زيما ورونالدو، رحل رونالدو وظل بنزيما وما زال ريال مدريد يحقق الفوز لإنه موجود".

"فينيسيوس لا يصدق هو لاعب جيد جدا ومن الواضح بأنه إذا استمر باللعب هكذا سيصل لمستوى أفضل اللاعبين".

"تشافي؟ أتمنى له كل التوفيق في العالم، برشلونة يمر بموقف معين، واعتقد بأن الشخص الأفضل لرفع ذلك الوضع هو تشافي، هناك عامل حظ موجود وآمل أن يرافق برشلونة النجاح مرة أخرى، وإن لم يفعل تشافي ذلك فلن يتمكن أحد من فعله".

"عودة ألفيش؟ إذا أرادني لابورتا فليتحمل المخاطر، ألفيش لم يكن عليه أبدا مغادة برشلونة، برشلونة هو مكانه ومن الطبيعي أن يعود".

"أعرف جودة كوتينيو جيدا لقد لعب بجواري في إنتر ميلان، إذا شعر بأنه مستمتع فإنه يجعل الجميع كذلك، وبالطبع مع تشافي فإنه يملك المزيد من الفرص".

"نيمار؟ هو يظل واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لو أعطونا الفرصة لنختار ثلاثة لاعبين في ذلك العالم الكثير سيختارون نيمار، ليس الأمر بأنه يمكنه أن يكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم لإنه بالفعل كذلك".